A nova caravana de migrantes que marcha rumo aos Estados Unidos chegou à cidade de Suchiate, no México. Com mais de mil adultos e crianças procedentes de Honduras, El Salvador, Nicarágua e Guatemala, o grupo está abrigado em um campo de futebol e, diferente da primeira leva (em outubro passado), não foi confrontado pelas forças de segurança do Estado de Chiapas.

