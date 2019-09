A modelo Carol Dantas conta que o filho Davi Lucca, da sua relação com Neymar, nasceu prematuro: “Eu estava triste”

A modelo Carol Dantas foi entrevistada por Ticiane Pinheiro para o canal da apresentadora no YouTube e deu detalhes sobre a primeira gravidez. Ela, que já é mãe de Davi Lucca, de 8 anos, seu filho com o jogador Neymar, espera Valentin, com o marido, Vinícius Martinez.

“A gravidez do Davi Lucca não foi tranquila até porque eu estava com uma cabeça. Era muita novidade, eu descobri que estava grávida dele com três meses e meio quase quatro porque eu menstruava! E aí eu tive perda de líquido e ele nasceu de 34 para 35 semanas, ele nasceu antes”, disse ela, que não se sentia satisfeita na primeira gravidez.

Na gestação do Davi eu estava triste, não estava feliz de estar grávida, eu não me amava grávida, agora eu me amo. Na do Davi eu não saia de casa, ia só para casa de tias minhas porque todo mundo queria me ver, queria ver quem era eu, queria ficar me olhando”, revelou.

Ela ainda deu detalhes sobre a escolha do nome do primogênito, que gerou um nome duplo por conta de um acordo com Neymar. “Eu queria Davi e o pai dele Lucca, e jogador de futebol tem que mostrar que o filho tem nome de jogador de futebol, uma coisa diferente, hehehe. E eu aceitei Davi Lucca”, explicou.

Atitude de Neymar

Silvia Grecco, mãe do jovem cego Nickollas, enalteceu a postura do atacante Neymar durante a execução do hino nacional, no empate da Seleção Brasileira em amistoso contra a Colômbia na noite da última sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo ela, o jogador cuidou de seu filho quando ele se sentiu inseguro.

“Nick estava lá no jogo. E estava no campo. Estava tímido pelo barulho dos fogos. Mas estava lá. Estava por ele e por todos. Estava dizendo – hei, nós existimos. E não estava sozinho. Estava com um craque. Que na hora do hino todos os demais estavam com a mão no peito e o menino Neymar, usava as duas mãos para cuidar do Nickollas, para fazer ele se sentir seguro, isso sim foi um golaço”, escreveu Silvia em uma mensagem no Instagram.

Em longa mensagem, ela relembrou a sua história com o filho: Silvia narra os jogos do Palmeiras, time de ambos, para o menino, que possui deficiência visual. Eles foram captados em uma partida do alviverde e logo ganharam repercussão internacional.

Silvia e Nickollas, inclusive, estão concorrendo a um dos prêmios concedidos anualmente pela Fifa, o Fan Awards, dado a torcidas mundo afora. Ela concorre com Justo Sánchez, uruguaio fã do Cerro que passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido, e com os torcedores holandeses, pelo apoio à sua seleção na Copa do Mundo feminina. O vencedor será conhecido no dia 23 de setembro, em Milão, na Itália.

