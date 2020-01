Celebridades Carol Dieckmann publica foto mais nova e impressiona seguidores

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Ao compartilhar a imagem, a atriz recebeu uma chuva de mensagens Foto: Divulgação Ao compartilhar a imagem, a atriz recebeu uma chuva de mensagens (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os fãs e seguidores de Carol Dieckmann ficaram impressionados com a beleza da atriz. Revirando o baú, ela publicou em seu Instagram uma foto de quando tinha 13 anos comparando com uma foto mais atual, com 40.

Ao compartilhar a imagem, a atriz recebeu uma chuva de mensagens e, claro, de muitos elogios pela sua beleza. “Aos 13 e aos 40… q maravilha, o tempo”, escreveu ela no post.

Com mais de 3 mil comentários, a foto teve comentários como “Linda sempre”, “O tempo só te fez bem”, “Qual o segredo para tanta beleza”, entre outros.

