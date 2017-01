Carro Ã© prensado entre dois caminhÃµes e duas mulheres morrem em Santa Catarina

A motorista de um Celta, 22 anos, e a passageira, 35, morreram depois que o veículo em que estavam foi prensado entre dois caminhões. O acidente ocorreu em Blumenau, Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta bateu na traseira do Celta. Com isso, o carro foi empurrado contra outro caminhão. Os condutores dos veículos de carga não se feriram, segundo os policiais. Uma das carretas ficou sobre o Celta que foi completamente destruído. As mulheres eram funcionárias de uma empresa de contabilidade de Blumenau e estavam em deslocamento em função do trabalho.

Comentários