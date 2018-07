Casa Aveiro by Dolores, restaurante da família de CR7, é inaugurado em Gramado

Único estabelecimento gastronômico de culinária portuguesa da cidade, o Casa Aveiro by Dolores foi inaugurado na quinta-feira (05), em Gramado, na Serra Gaúcha, em grande evento para imprensa e convidados.

O empreendimento marca a parceria da família do craque Cristiano Ronaldo com a Gramado Parks e a Chocolate Lugano. Localizado no centro de Gramado, na Avenida Borges de Medeiros 2507, o Casa Aveiro by Dolores tem capacidade para 200 clientes, oferecendo um exclusivo cardápio de receitas originais de Dolores Aveiro, mãe de CR7.

Foi como cozinheira, cabe destacar, que a matriarca dos Aveiro sustentou a família durante anos no Funchal, capital da Ilha da Madeira e origem do clã. A abertura para o público acontece na segunda-feira, dia 9 de julho. O horário de funcionamento será diário, das 11h30min à meia-noite.

Unindo o rústico com o moderno, a decoração do restaurante está a cargo da arquiteta Pollyana Pizzutti . Em meio a azulejos portugueses e fotografias, a ideia é exaltar um ambiente familiar, refinado e aconchegante. Vale ressaltar que a abertura acontece em meio ao Mundial, aproveitando a temática que o evento proporciona.

Quem comanda a parceria por parte da família de Cristiano Ronaldo é sua irmã, a cantora Kátia Aveiro, que também conta com dotes culinários. Junto com a mãe escreveu um livro com as receitas da família, registrando o cardápio que será oferecido no restaurante da Serra Gaúcha. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo é o mais novo dos Aveiro, seguido dos irmãos Kátia, Elma e Hugo. Aliás, um mural de azulejos portugueses retratando a família é destaque na decoração do salão principal do restaurante.

O cardápio foi desenvolvido por Dolores e Kátia Aveiro, com a consultoria do chef Eduardo Natalício, também responsável pelo menu do Rasen Platz, empreendimento que também conta com a chancela da Gramado Parks e da Chocolate Lugano, especializado na gastronomia germânica.

O Casa Aveiro by Dolores vai proporcionar diversas opções de pescados e também carnes, além de uma carta de vinhos com os melhores rótulos de Portugal, entre outros países. O Bacalhau à Brás, prato favorito de Cristiano Ronaldo, desponta como uma das estrelas do cardápio devidamente rebatizado como “Bacalhau CR7”.

Entre as iguarias servidas, destaque para o “Arroz de Polvo”, “Bacalhau às Natas” e o “Pica-Pau”, suculento prato típico da Ilha da Madeira centrado em um suculento filé mignon. O restaurante também oferece petiscos e sobremesas variadas como o delicioso bolinho de bacalhau e o pastel de nata, respectivamente.

