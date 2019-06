Casa das Cobras – 2

A empresária Nora Rabelo, uma das herdeiras do Banco Rural, recuperou na Justiça a linda (e cara) Casa das Cobras, em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA). A mansão numa falésia de frente para a praia da Pitinga, que vale uns R$ 30 milhões, foi arrematada, num leilão muito confuso e questionável, por apenas R$ 600 mil pelo filho do deputado federal Ronaldo Carletto (PP-BA), que mora na região. A Coluna revelou o imbróglio em julho do ano passado. Num processo meteórico, a casa foi a leilão após a defesa da empresária recusar acerto trabalhista com um ex-funcionário. Um representante de Nora já ocupa o lugar. Mas cabe recurso.

Vem pro Carro

Reboliço na firma. Um presidente de banco federal foi flagrado aos amassos com funcionária, dentro de um carro, no estacionamento da sede em Brasília.

Força, PF!

Andou a PEC 412/09, a da autonomia orçamentária e administrativa da Polícia Federal. O relator escolhido é o deputado Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da CCJ.

É a crise

Continua a derrocada do setor de imprensa. Uma revista, uma TV e dois jornais fecharam sucursais em Brasília nas últimas semanas.

Futuro do BB

Os funcionários do Banco do Brasil lançaram um movimento contra a eventual privatização da instituição e contra a venda da BBDTVM, nos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes. A DTVM lucra bilhões por ano administrando fundos de investimentos e patrimônios de terceiros. Os integrantes da Associação Nacional dos Funcionários do BB – são quase 90 mil no País – criaram campanha nas redes sociais.

Balanço geral

Dirigentes de 10 centrais sindicais reuniram-se na noite de segunda-feira no auditório da Dieese, em São Paulo, para fazer um balanço da greve geral do último dia 14. A avaliação foi a de que a mobilização foi ‘positiva’.

Carta conjunta

Dia 24 de junho os sindicalistas voltarão a se reunir para lançar, em conjunto, um abaixo-assinado contra a proposta do Governo. O documento será entregue no dia 26 na Câmara Federal e no Senado.

Construção

O MDB junta os cacos após a derrota de Renan Calheiros para presidência no Senado. Mas é a ala contrária a ele quem se articula, para levar aos holofotes nacionais, desde já, a senadora Simone Tebet – cujo falecido pai, Ramez, não lidava com Renan.

Funcionária

A ex-companheira da vereadora assassinada Marielle Franco, Mônica Tereza Benício, está empregada no escritório de representação do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) no Rio, com salário de R$ 8.722,66.

Encontrão dos BRICs

O Ministério das Relações Exteriores prevê 100 reuniões, entre encontros de chefes de Estado, de ministros e de altos funcionários, na XI Cúpula dos BRICs, entre 13 e 14 de novembro, em Brasília. O presidente da China, Xi Jinping, é esperado.

Bola fora

Michel Platini entrou para o time de Lula da Silva: aquele dos que mancham com ganância a bonita biografia.

Nos trilhos

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, garante que a pasta apenas indicou estudo para o Ministério da Infraestrutura fazer a licitação do monotrilho Cumbica-Morumbi, e que ele não tem participação no processo.

