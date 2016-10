Casa em que Hitler nasceu será derrubada na Áustria

O governo da Áustria anunciou nessa segunda-feira que derrubará a casa natal do antigo ditador nazista Adolf Hitler (1889-1945) na cidade de Braunau. Em entrevista à versão eletrônica do jornal Die Presse, o ministro austríaco do Interior, Wolfgang Sobotka, informou que a “casa de Hitler será posta abaixo. O porão pode ficar, mas em cima será construído um novo edifício”.

“Depois, a casa será entregue ao município [de Braunau] para fins caridosos ou fins oficiais”, acrescentou o ministro, que cumpre assim com a recomendação de uma comissão de 13 especialistas que estudou durante meses o que fazer com esta construção.

Em comunicado, Sobotka afirmou que “compartilha a opinião da comissão segundo a qual seria razoável uma profunda reforma arquitetônica”. Desta forma, acrescentou o ministro conservador, será impedido de forma permanente que o edifício adquira uma “força simbólica”. Por anos, a casa tinha sido alugada pelo Estado austríaco e o município de Braunau para evitar que se transformasse em um santuário neonazista.

