A casa noturna Nuvem, no bairro Cidade Baixa, foi condenada uma indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos, por poluição sonora e outras ilegalidades durante o período em que funcionou com o nome-de-fantasia “Be Happy”. A decisão é resultado de uma ação civil pública ajuizada pela Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre. O valor será revertido ao Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente.