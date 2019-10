Casaco de Kurt Cobain cheio de marcas de cigarro é leiloado por 334 mil dólares

O cardigã verde que o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, usou em 1993 na gravação do show “Acústico MTV” foi vendido neste sábado (26) por US$ 334 mil (cerca de R$ 1,337 milhão) em Nova York.

O vendedor, Garrett Kletjian, empresário, havia comprado o casaco há quatro anos, por US$ 137.500. O modelo vintage da extinta marca Manhattan apresenta marcas de cigarro. A casa de leilões Julien’s Auctions havia estimado seu preço entre US$ 200 mil e 300 mil.

Outro objeto que pertenceu a Cobain, uma guitarra Fender Mustang que ele usou na turnê “In Utero”, foi vendida por US$ 340 mil. Cobain morreu em 1994.