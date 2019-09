O casal acusado de matar a filha de 4 anos espancada foram condenados a 88 anos de prisão no México. Eles teriam cometido o crime porque foram acordados com o choro da menina. A sentença, de acordo com os jornais locais, diz que o casal “foi considerado culpado pela morte da menina de 4 anos”, cujo corpo apresentava sinais de abuso, “várias lesões e não foi reivindicado por ninguém”.

