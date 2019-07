Casal pula de veículo em movimento para fugir de sequestradores no Paraná

Um casal sequestrado em Londrina, no norte do Paraná, se feriu quando fugia dos criminosos na noite de domingo (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas pularam do carro em movimento para escapar. As informações são do portal G1.

O casal estava em um carro e foi surpreendido por dois homens armados. Segundo a polícia, os ladrões entraram no carro e seguiram com as vítimas. Quando o veículo passava em frente a uma delegacia, as vítimas abriram a porta e pularam. Os criminosos fugiram.

O homem foi socorrido com lesões consideradas moderadas. A esposa foi levada ao hospital Evangélico porque bateu a cabeça no chão.

Depois dessa situação, o veículo foi encontrado abandonado na Avenida Santa Mônica.

Batida entre dois carros na BR-153

Uma batida entre dois carros na BR-153, em Irati, na região central do Paraná, deixou três pessoas feridas na madrugada de domingo (30).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um carro com uma família dentro seguia no sentido Imbituva da rodovia tentou fazer uma conversão à esquerda, mas foi atingido na lateral por outro carro que seguia no sentido contrário da rodovia.

A passageira, de 29 anos, que estava no banco da frente do carro que fazia a conversão foi socorrida com ferimentos graves. Uma criança de 6 anos e uma adolescente de 12 anos, que estavam no banco traseiro, tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros fez o socorro no local e encaminhou as vítimas para a Santa Casa de Irati.

Os motoristas dos dois carros, segundo a PRF, estavam com as carteiras de habilitação vencidas.

O condutor do carro onde estavam as vítimas se negou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Irati.

Feridos na BR 376

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre dois caminhões e uma moto, por volta das 17h deste domingo (30), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h30, duas das três faixas no sentido Curitiba estavam liberadas para o tráfego e uma permanecia interditada devido ao acidente.

Os dois feridos, um homem e uma mulher, estavam na motocicleta e foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville (SC). Segundo a PRF, ambos estavam conscientes, apesar da gravidade dos ferimentos.

A PRF informou que um caminhão com pane mecânica estava parado na faixa mais à esquerda da rodovia, e a motocicleta ultrapassava outra caminhão que estava na faixa central, quando bateu no veículo parado.

Em seguida, um eixo de outro caminhão que seguia no mesmo sentido acabou atingido a mulher, que estava caída no chão depois de cair na garupa da moto.

