Os casos de chikungunya aumentaram 14,95% este ano no Rio de Janeiro. Passaram de 5.885, em 2018, para 6.765. Os dados apresentados pelo Ministério da Saúde referem-se até o último dia 16 e mostram queda do número de casos de dengue e de zika no mesmo período. Os casos de dengue passaram de 4.624 para 2.960, enquanto os de zika caíram de 513 para 117.

