Cauã Reymond afirma já ter fumado maconha e se diz favorável à legalização do aborto

Prestes a estrelar a série “Dois Irmãos” (TV Globo), Cauã Reymond não fugiu de assuntos polêmicos em uma entrevista dada à revista Marie Claire.

Na conversa, o ator disse que já fumou maconha, defendeu a legalização da erva, do aborto — em alguns casos específicos— e da eutanásia. Também comentou sobre a prisão de executivos do mundo do futebol, acusados de corrupção.

“Olha, esse assunto [a legalização da maconha] é complicado. Fico receoso de uma voz ignorante no tema, como a minha, tomar uma grande dimensão. Talvez o Brasil não esteja preparado, mas gosto do que aconteceu no Uruguai. Vejo a possibilidade da legalização da maconha, e não de outras drogas”, avaliou o ator à publicação.

Quanto ao aborto, Cauã afirmou que defende a legalização, mas desde que os motivos de cada pessoa sejam avaliados individualmente.

“Não [sou a favor da legalização] de qualquer forma. Cada caso é um caso. Assim como sou a favor do estudo da legalização da eutanásia. Se uma pessoa não quer estar aqui, deve ter o direito de fazer”, explicou.

Ele também questionou atos de corrupção cometidos por executivos do mundo do esporte. “Não consigo entender por que continuam roubando se não terão tempo de gastar o dinheiro”, comentou.

Na entrevista, Cauã disse, ainda, que tinha medo de ficar pobre, por isso aceitava todos os trabalhos até completar 30 anos. Depois, ficou deprimido por não ver novos objetivos para a carreira. Hoje, prefere passar o máximo de tempo possível com a filha (Sofia, com a atriz Grazi Massafera) e ter um estilo de vida mais simples e saudável.

Comentários