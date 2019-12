Rio Grande do Sul CCR ViaSul e Polícia Rodoviária Federal alertam motoristas para retorno do Ano Novo na Freeway

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Entre a quinta (26) e o domingo (29), a Freeway recebeu 232,5 mil veículos em direção ao litoral.

Devido à grande quantidade de veículos que seguiu ao litoral gaúcho e catarinense desde a última quinta-feira (26) para as festividades de réveillon, CCR ViaSul e Polícia Rodoviária Federal reforçam aos motoristas a necessidade de programarem seu retorno das praias a fim de evitar congestionamentos na Freeway.

A estimativa é de que na quarta-feira (1°) e na quinta-feira (2), 115 mil veículos passem pelo pedágio de Gravataí em direção à capital e região metropolitana, sendo 65 mil e 50 mil veículos, respectivamente. Para que não tenha o acúmulo de veículos nos momentos tradicionais de pico, concessionária e PRF recomendam que os motoristas iniciem seu deslocamento de retorno até as 10h da quarta ou durante a madrugada e após as 14h da quinta.

Entre a quinta (26) e o domingo (29), a Freeway recebeu 232,5 mil veículos em direção ao litoral. Até as 18h desta segunda (30), 31 mil fizeram o mesmo deslocamento, sendo que nesta terça, véspera do feriado, são esperados outros 44 mil carros.

No sábado, dia em que 70 mil veículos passaram no pedágio de Santo Antônio da Patrulha sentido às praias, o acostamento foi liberado como faixa adicional de tráfego por nove horas, do km 75 (Gravataí) ao km 26 (Santo Antônio), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. Para melhorar a fluidez na rodovia, o recurso poderá novamente ser utilizado no retorno das praias entre os quilômetros 1,5, em Osório, e 75, Gravataí. Por isso, os motoristas devem ficar atentos à sinalização, feita por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, avisando da liberação, somente para veículos leves. Ao trafegar no acostamento quando liberado, a velocidade máxima permitida será de 70 km/h.

Além disso, para agilizar a passagem pelo pedágio de Gravataí, a CCR ViaSul colocará em prática, conforme o fluxo, a operação papa fila, que consiste na cobrança antecipada da tarifa.

Quem retornar pela BR 101 deve ter atenção na obra da praça de pedágio no km 35, em Três Cachoeiras, que está em fase final de construção. A CCR ViaSul reforça que duas faixas estarão liberadas ao tráfego no sentido Porto Alegre. A fim de evitar retenção de veículos no local, a concessionária alerta aos usuários que mantenham a velocidade e não parem nas cabines uma vez que não há cobrança da tarifa. A mesma está prevista até fevereiro de 2020, ainda sem data definida.

Estimativa de movimento no final de semana

Para o primeiro final de semana de 2020, a previsão da CCR ViaSul é de que 75 mil veículos se desloquem às praias pela Freeway entre a sexta (3) e o sábado (4). Na sexta são esperados 41 veículos e no sábado, outros 34 mil.

Em função da grande quantidade de veículos que não retornou do feriado, a volta, no domingo (5), deve registrar movimentação muito acentuada na rodovia, com 58 mil veículos. Por isso, a orientação é para que os motoristas façam sua viagem até o meio-dia. Na segunda (6), a expectativa é de 43 mil ao longo do dia, com tráfego maior pela manhã.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias. Para emergências e informações, Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.

