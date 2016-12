CeeLo Green diz estar bem após vídeo mostrar explosão de celular

O rapper e produtor musical norte-americano CeeLo Green veio à público por meio de sua página no Facebook para dizer aos fãs que está bem e esclarecer um vídeo que circulou nas redes sociais no sábado (17).

As imagens que aparentavam ser de um circuito interno mostravam o músico caindo ao chão em um estúdio de gravação após atender a uma ligação e o celular explodir. A divulgação do vídeo fez com que fãs se preocupassem e deixassem mensagens de apoio nos perfis oficiais mantidos pelo músico na internet.

Famoso por liderar a banda Gnarls Barkley – do hit “Crazy” – e por ter sido um dos jurados do programa The Voice nos EUA, o músico reiterou que está bem. “Eu só quero que saibam que estou vivo. Sinceramente, estou realmente chateado que alguém tenha sido emocionalmente afetado com o que viu”, disse.

Clipe

CeeLo explicou que as imagens divulgadas fazem parte de um trecho de um clipe que está sendo filmado para um novo projeto profissional chamado “Gnarly Davidson”. “Eu ainda vou liberar a música”, acrescentou.

O músico encerrou a transmissão ao vivo em sua página agradecendo mais uma vez o carinho do público. “Acima de tudo, para todos que me amam e se importam comigo, eu só quero dizer que estou bem. Eu só quero agradecer a todos por seu amor, apoio e preocupação”, finalizou.

Abaixo a explicação do artista no Facebook:

