Celeridade máxima

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já tem à mesa um estudo que altera as regras e dá celeridade para licenças de obras públicas federais. A proposta reduz o tempo de emissão do relatório de impacto ambiental de 180 dias para 45 dias. O termo causa impasse político há anos na Esplanada e embates entre os progressistas e ambientalistas da gestão pública. Oficialmente, a assessoria do ministério informa que não discute o tema.

Memória

No Governo de Lula, a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, reclamava que a ministra Marina Silva, do MMA, travava as grandes obras do Governo no licenciamento.

Bola cantada

A Coluna antecipou que Paulo Guedes ficou muito insatisfeito com o projeto da reforma dos militares e otras cositas mas no Governo. Ontem, ele desabafou na Câmara.

Operação Hardware

Mal tomou posse, o presidente do Serpro, Caio Paes de Andrade, já anda incomodado com as operações feitas na gestão passada. Pelos corredores da estatal, é nítido o descontentamento com vários serviços contratados que não estão funcionando.

Atrasadão

Até hoje, a chinesa Huawei, que ganhou duas licitações – redes de dados e videoconferência de órgãos federais – não conseguiu implantar 100% das máquinas para funcionar. A assessoria do órgão jura que não registrou nenhum problema. Não é o que dizem funcionários em Brasília.

Cai-cai

Responsável pela rede de dados do Governo Federal, a Huawey já pisou na bola duas vezes: quando o site o esocial saiu do ar, atrapalhando a vida de milhares de brasileiros. Além dele, o site da Receita Federal é outro que vive dando problema.

Alerta total

A ministra Damares Medina, dos Direitos Humanos, pediu e os líderes na Câmara vão dar urgência ao PL 10331/18, do deputado Osmar Terra (ministro da Cidadania), que prevê notificação compulsória a órgãos de proteção e conselhos tutelares sobre casos de violência autoprovocada, incluindo suicídio.

PL Pague-menos

O deputado federal Hugo Motta (PRB-PB) apresentou projeto de lei para reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Se passar, revendedores de combustíveis poderão comprar diretamente dos produtores sem a intermediação de distribuidoras. O objetivo é combater a concentração de mercado para que o consumidor pague menos.

Esquerda atenta

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, recomendou a todos os filiados ao que vistam roupas de cor preta dia 31 de março. “Estaremos de luto para repudiar o que os historiadores denominam de golpe militar de 1964 e não de movimento”.

Ciro na pista

Ciro Gomes aproveita viagens pela Europa para se mostrar como futura alternativa a Jair Bolsonaro (caso decida concorrer) na eleição de 2022. Em Lisboa, deu palestras na última segunda-feira para empresários e estudantes, sobre situação econômica do Brasil.

Outra dele

A decisão judicial que condenou o Governo do Rio a indenizar a Refit, pela canetada de Sérgio Cabral, é o primeiro passo para desvelar a cortina dos interesses políticos contra a refinaria privada. Em 2012, num caso mal explicado até hoje, Cabral decretou a desapropriação do terreno da então refinaria de Manguinhos, mas a União, dona do terreno, não foi notificada, e a empresa mantém domínio de posse regular da área.

Novos tempos

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) lançou na Biblioteca do Senado o livro “Deus quis – Eleições na era digital”, sobre a sua campanha que cresceu meteoricamente em dois meses e o levou à Casa Alta, atropelando o favorito Cesar Maia.

Radiografia do boletim

A Secretaria de Educação do Estado do Rio implementará novo sistema de avaliação pedagógica. O “Conhecer”, desenvolvido em colaboração com diretores e professores, para elaborar diagnóstico padronizado a ser utilizado como referência para melhora do processo ensino-aprendizagem.

Deixe seu comentário: