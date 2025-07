Rio Grande do Sul Ameaçado de extinção, lobo-guará é visto em parque no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O passeio solitário da espécie foi registrado na trilha da Borda Sul no cânion Fortaleza Foto: Pablo Valim/Urbia O passeio solitário da espécie foi registrado na trilha da Borda Sul no cânion Fortaleza. (Foto: Pablo Valim/Urbia) Foto: Pablo Valim/Urbia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) foi visto, no final da tarde de sexta-feira (4), no cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o animal está em situação de extrema vulnerabilidade e ameaçado de extinção no Brasil.

Por isso, cada aparição do lobo-guará no parque, administrado pela Urbia, é celebrada. O passeio solitário da espécie foi registrado na trilha da Borda Sul no cânion Fortaleza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ameacado-de-extincao-lobo-guara-e-visto-em-parque-no-rio-grande-do-sul/

Ameaçado de extinção, lobo-guará é visto em parque no Rio Grande do Sul

2025-07-05