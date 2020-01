Notas Brasil Celular superaqueceu e provocou fogo em 2 apartamentos

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

O incêndio que destruiu dois apartamentos em Santos, no litoral de São Paulo, teria sido causado por um aparelho celular que superaqueceu após ter sido deixado no carregador, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, as causas do incêndio permanecem sendo investigadas pela perícia.

