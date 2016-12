Centro de Saúde Modelo completa 75 anos de atendimento à população, em Porto Alegre

Um dos mais tradicionais locais de atendimento de Porto Alegre, o Centro de Saúde Modelo completa 75 anos de assistência à comunidade e comemora com programação especial. Nesta terça-feira (13), a partir das 9h, haverá cerimônia com a participação da comunidade e autoridades, apresentações da Banda Municipal e Coral Paulo Freire, além de homenagem a funcionários.

Para as 11h, está previsto um abraço simbólico ao prédio. Presença aguardada pelas crianças nas campanhas de vacinação, o personagem Zé Gotinha integra a comemoração, que terá orientações de prevenção de HIV/Aids e informações de cuidados em saúde da população negra.

Durante a semana, serão realizadas palestras sobre hipertensão arterial e qualidade de vida do trabalhador e doenças osseomusculares relacionadas ao trabalho. Localizado na rua Jerônimo de Ornellas, 55, bairro Santana, o local é administrado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Inaugurado em dezembro de 1941, o nome “Modelo” representava um marco no Rio Grande do Sul da época quanto à proposta de atendimento global à população. Construído pela prefeitura de Porto Alegre, foi cedido ao Estado em troca do HPS (Hospital de Pronto Socorro), mas retornou à administração do município em 1996.

Com média diária de 300 atendimentos médicos, odontológicos e procedimentos de enfermagem, o espaço disponibiliza ainda serviços de assistente social, nutricionista, odontologia, vacinas, curativos, verificação de sinais vitais, dispensação de medicação, agendamento de especialidades, fornecimento de materiais especiais, renovação de receitas e atendimento domiciliar.

Também oferece diversos grupos, como de caminhada, tabagismo, assistência familiar e de idosos.

O Centro de Saúde Modelo é referência no atendimento de vacinas, com média diária de 300 doses aplicadas. Para o médico de família Francisco Mazzuca, é gratificante trabalhar em um lugar que busca oferecer um serviço de qualidade à população. “Por isso a ideia de fazer um abraço simbólico, para fortalecer a importância do trabalho feito no Modelo”, destaca o médico.

Confira a programação:

Segunda-feira, 12/12, às 16h – Palestra Importância do funcionalismo na conjuntura atual x cidadania fiscal – programação aberta à comunidade.

Terça-feira, 13/12, das 9h às 11h – Cerimônia em comemoração ao aniversário CS Modelo para trabalhadores, autoridades, comunidade e homenageados, com abraço simbólico ao prédio.

Quinta-feira, 15/12, às 14h30 – Palestra Hipertensão arterial – Fatores de risco Coronarianos e Qualidade de vida do trabalhador, com o cardiologista Ricardo Corrêa (público-alvo: trabalhadores da SMS).

Sexta-feira, 16/12, às 11h – Palestra “LER” Doenças osso musculares relacionadas ao trabalho, com o medico de família Francisco Mazzuca (público-alvo: trabalhadores da SMS).

