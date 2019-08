Será lançado nesta sexta-feira (9), às 11h, no Salão Nobre do Paço Municipal o edital de chamamento público do programa Família Acolhedora. O chamamento público é destinado a Organizações da Sociedade Civil com interesse em se candidatar para executar o programa em parceria com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

