O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (24) que há 99% de chance de a F-1 ser transferida de São Paulo para o Rio de Janeiro a partir de 2021. Após reunião no Palácio do Planalto com o comando da categoria, o presidente disse que a transferência para o Rio de Janeiro é uma forma de o evento esportivo não deixar o país. O contrato com São Paulo vence em 2020.