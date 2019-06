Chef Paola Carosella anuncia projeto com refugiados

A chef Paola Carosella anunciou, através de suas redes sociais, que irá participar de um novo projeto para comemorar o Dia dos Refugiados. Em seu Instagram, a jurada do Masterchef divulgou um teaser do que está preparando, juntamente com Tasty Demais e a Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados (ACNUR). O projeto contará com uma série de vídeos sobre a culinária de diversos países refugiados.

Os videos terão ainda a participação de refugiados. No primeiro a especialista em banquetes síria, Salsabil Matouk, ensinará a chefe a fazer um quibe “tradicional”. O projeto será liberado no dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado.

Confira o teaser:

