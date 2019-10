O cinegrafista Jeyson Dias Cabral Silva pediu exoneração do cargo de superintendente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional) em Minas Gerais logo após tomar posse no dia 11 de outubro. Ele afirmou que nem chegou a assumir o cargo e que tomou a decisão por motivos pessoais. A nomeação de Jeyson para o cargo foi publicada no dia 26 de setembro no Diário Oficial da União.