O Chile decretou “alerta sanitário” nesta quinta-feira em seis regiões para tratar do aumento, derivado da crise social, nas consultas por traumas e saúde mental, e garantir o tratamento adequado de doenças crônicas, informou o Ministério da Saúde. Com 22 mortos, 200 pessoas com ferimentos oculares e milhares de feridos, a crise social atinge o país há quase um mês.