A China convocou formalmente o embaixador da Alemanha em Pequim nesta quarta-feira (11) e ameaçou com consequências negativas para as relações bilaterais depois de o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, se reunir com um ativista dos protestos pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, no início desta semana em Berlim.

