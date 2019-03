Choque é acionado para fazer segurança na Câmara Municipal de Porto Alegre

Por volta das 16h desta segunda-feira (25), policiais do 1° Batalhão de Choque da Brigada Militar foram acionados para fazer a segurança num dos portões de acesso da Câmara Municipal de Porto Alegre. Um tumulto começou quando algumas pessoas queriam sair do local, e outras, entrar. Municipários manifestam em frente ao local por causa do Projeto de Lei Complementar que propõe a alteração no regime de trabalho dos servidores públicos municipais, nos acréscimos e nas gratificações, e ainda, na concessão e incorporação de parcelas que fazem parte da remuneração.

De acordo com um dos diretores do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, Alberto Torres, com a confusão dez pessoas foram feridas com balas de borracha e cassetetes utilizados pela Guarda Municipal. Alguns vereadores tentaram suspender a votação, mas a maioria decidiu mantê-la. Até o momento os vereadores não começaram a votar.

Por Jocélia Bortoli

