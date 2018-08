Chuva e ondas de frio avançam no Rio Grande do Sul

A Sala de Situação da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou que uma frente fria e novas áreas de instabilidade devem atingir o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo o boletim meteorológico divulgado nesta quinta-feira (23), um sistema de baixa pressão ingressa no Estado pela madrugada, trazendo temporais que se estendem ao longo desta sexta-feira (24).

Segundo o relatório da Sala, as chuvas vêm acompanhadas de rajadas de vento e fortes trovoadas, especialmente nas regiões Centro-Sul e Extremo-Sul do RS. O meteorologista da Sala de Situação, Fernando Lopes, alerta que nas áreas da Fronteira e da Campanha, as precipitações devem vir com mais força.

Há grandes chances de granizo em regiões isoladas. Por conta do tempo fechado, as temperaturas não irão oscilar muito. No final de semana, é preciso se preparar para a chegada do frio intenso. Uma massa de ar polar começa a se formar no Uruguai e deve se deslocar pelo Rio Grande do Sul, deixando a temperatura baixa nos dois dias.

Durante o sábado (25), o tempo deve permanecer seco, exceto na faixa leste do Estado, onde ainda há risco de instabilidades. No domingo (26), o dia amanhece com geadas em boa parte do território, mas o sol predomina ao longo da tarde.

Vendaval

A Defesa Civil do RS divulgou um alerta de vendaval entre a madrugada desta sexta-feira (24) e a de sábado (25). A previsão é de que ocorram ventos com rajadas de até 80 quilômetros por hora em todo o Estado, com exceção da faixa de fronteira com o Uruguai até a divisão entre os municípios de Itaqui e Rio Grande. Em todo o Estado haverá ainda chuva de volume médio. O nível de severidade é calculado pela Defesa Civil como “perigo potencial”.

Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre também alertou para instabilidade no Estado e na Capital nesta sexta-feira, com chuva forte em diversas regiões e prováveis temporais com possibilidade de queda de granizo e vento forte. Uma frente fria induzirá as condições adversas do tempo que podem provocar transtornos em algumas cidades.

Fortes áreas de instabilidade se formam sobre o Rio Grande do Sul durante a madrugada desta sexta, trazendo pancadas de chuva que serão localmente fortes a torrenciais e acompanhadas de raios e trovoadas. Há possibilidade de granizo. No decorrer do dia, a instabilidade toma conta do Rio Grande do Sul e alcança áreas também de Santa Catarina e do Paraná.

Os volumes de chuva devem ser altos em grande número de municípios gaúchos nesta sexta. Diversas localidades devem ter acumulados perto ou acima de 50 mm. Em alguns pontos podem ser esperados volumes até de 75 mm a 100 mm. Porto Alegre terá chuva por vezes moderada a forte, o que pode levar a pontos com acúmulo de água e/ou alagamentos.

Ar mais quente trazido por uma corrente de jato em baixos níveis originada na Bolívia alimentará a instabilidade. Com isso, o risco de temporais é alto no Estado. A corrente de jato atuará mais sobre a Metade Norte de forma que essa será a parte do território gaúcho com maior potencial para tempo severo (granizo e/ou vento forte), mas não se pode afastar o risco de temporal na região de Porto Alegre.

O tempo melhora no fim de semana com o ingresso de uma forte massa de ar polar. No sábado (25), haverá variação de nebulosidade com sol e períodos de tempo fechado que podem trazer precipitação. Fará muito frio e o vento será responsável por sensação térmica muito baixa. Já no domingo (26), se espera tempo aberto com muito frio cedo e geada.

Deixe seu comentário: