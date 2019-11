CI lança projeto de intercâmbio e experiências internacionais para público cristão

A CI Intercâmbio e Viagem, empresa líder no segmento, acaba de lançar uma grande novidade para seu portfólio: Intercâmbio Zion, com programas educacionais, imersões em Israel e experiências missionárias, todas construídas com foco no público cristão. O lançamento foi estruturado com objetivo de aproximar os cristãos da possibilidade de viver uma experiência internacional de forma segura e inseridos no ambiente espiritual.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o IDE – Mercado e Cultura Cristã. Larissa Charnet, diretora de marketing e produto da CI, explica que o Intercâmbio Zion é uma resposta à percepção das duas empresas sobre os jovens cristãos. “Percebemos que os jovens cristãos precisam desenvolver uma cultura de aprendizado do inglês e queremos incentivar esse processo”, comenta.

Em termos educacionais, fazem parte do novo projeto os principais programas de intercâmbio da CI: Intercâmbio Teen; High School; Cursos de Idiomas; Trabalhar e Estudar; e Universidades. Entre os países de destaque aparecem Estados Unidos, Canadá e Austrália.

A empresa também passa a oferecer programas de imersão de dez dias em Israel, que serão oferecidos em três formatos com focos diferentes, são eles: cultural religioso; cultural gastronômico e artístico; tecnologia e empreendedorismo. Haverá, ainda, programas missionários, como trabalhos voluntários em destinos como África do Sul e Moçambique.

Segundo Ana Flora Bestetti, Gerente de Relacionamento CI, o Intercâmbio Zion está completamente alinhado ao lifestyle cristão, e oferece, na prática, a possibilidade do viajante ficar hospedado na casa de uma família cristã ou em uma moradia próxima de igrejas.

“Entendemos que a experiência internacional está diretamente ligada à possibilidade dos cristãos cumprirem seu chamado, seja através do aprimoramento de um idioma estrangeiro ou em um trabalho voluntário. É cada vez mais claro que se expor para o mundo forma cristão diferenciados e influentes”, comentou Ana Flora.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.