Cinco corpos foram encontrados no alto de uma montanha no Himalaia indiano nesta segunda (3) durante uma busca aérea por oito alpinistas que podem ter sido levados por uma avalanche na semana passada, disse uma autoridade governamental. Os alpinistas (quatro do Reino Unido, dois dos Estados Unidos, um da Austrália e um da Índia) foram dados como desaparecidos por colegas na sexta (31).