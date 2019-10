Até este domingo, a “Mostra de Cinemas Africanos” é destaque na Cinemateca Capitólio – esquina da avenida Borges de Medeiros com rua Demétrio Ribeiro, no Centro Histórico de Porto Alegre. São 15 filmes premiados de 12 países, com especial atenção à produção contemporânea. A programação completa e tabela de horários pode ser conferida em www.portoalegre.rs.gov.br.