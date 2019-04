Cinema com ferramentas de acessibilidade

O Cine Farol Santander reabre esta semana e no dia 13 de abril, às 14h, fará sessão especial com ferramentas de acessibilidade. Com a exibição de Bio – Construindo uma vida, de Carlos Gerbase, o espaço possibilita acesso às pessoas com deficiência a uma produção gaúcha de cinema. A entrada é gratuita. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte.

