Preso em Goiânia (GO) após matar a namorada por asfixia, José Carlos de Oliveira Júnior, 37 anos, relatou ter cometido o crime durante uma briga por ciúme. De acordo com o comerciante, o feminicídio foi cometido durante uma violenta discussão, motivada pelo descontentamento dela com o fato de o homem receber um vídeo pornográfico por meio de um grupo no WhatsApp.

