Claudia Raia mostra tatuagens que fez com Enzo e Sophia: “Símbolos do nosso amor”

A atruz Claudia Raia, aos 52 anos, passou por uma experiência inédita neste mês de junho ao fazer suas primeiras tatuagens com os filhos Enzo e Sophia e afirmou que são símbolos do amor.

A tatuadora Sabrina Conde revelou em seu Instagram o desenho de coração, em formato de órgão, que gravou no pulso da atriz. A tattoo foi replicada na parte interna do antebraço de Enzo, filho atriz, de 22 anos. O que ninguém sabia ainda era que Claudia também fez uma tatuagem em conjunto com a filha, Sophia, de 16 anos. Ambas marcaram na pele a constelação de Capricórnio, signo das duas.

“A minha tem um ‘S’ e a dela tem um ‘C’ no lugar das estrelas principais”, detalha Claudia, sobre as iniciais de seu nome e da filha, exibindo a tattoo no tornozelo.

A atriz conta que a ideia de os três se tatuarem na mesma ocasião foi dos filhos:

“Eles vieram me sugerir, empolgados, e eu fiquei como uma adolescente, porque nunca tinha feito uma tatuagem na vida. Essa coisa definitiva sempre me deu receio porque sou atriz, é complicado ter marcas pelo corpo. E incomoda um pouco ficar tapando com maquiagem para as gravações, mas é o jeito. A do braço, principalmente, fica bem evidente. Mas eu estou muito feliz com o resultado. São símbolos do nosso amor.”

Ao contrário de Claudia, Enzo e Sophia já tinham tatuagens significativas em seus corpos, a mãe entrega:

“Enzo é muito carinhoso! Ele tem a data em que o pai foi curado do câncer tatuada na costela e a data em que a irmã nasceu. Já Sophia tem uma tattoo do dia em que Enzo veio ao mundo. São muito fofos, né?! Só faltava eu entrar nessa.”

Crítica com os filhos

Sobre a personagem que interpreta na novela Verão 90, Claudia Raia revela ser diferente.

“As duas são bem loucas. Nenhuma filha sobrevive a uma mãe doida. A Manuzita acaba achando graça dessa mãe. Lidiane é extremamente amorosa, mas todo esse amor acaba se tornando prejudicial quando ela diz o tempo todo que a filha é linda, incrivel, maravilhosa… Não dá limites”, diz Claudia.

“Sou uma mãe superatenta. Um pouquinho crítica até demais. As pessoas precisam ter uma mãe, um amigo, alguém que saiba falar também quando algo não está bom. Os filhos têm que ouvir isso em casa, para não precisar ouvir na rua”, diz Claudia, aos risos.

Orgulho do marido

Claudia Raia sempre admirou o trabalho do marido, Jarbas Homem de Mello, com quem já dividiu os palcos. E a atriz ganhou mais um motivo para ser fã do marido desde que ele começou a apresentar o programa “Cultura, o musical”, na TV Cultura, exibido nas manhãs de domingo.

“Estou adorando vê-lo nessa nova função. Jarbas é carismático, tem desenvoltura. Ele é muito bom de improviso. É bacana ter um apresentador como ele, que pode começar um programa cantando e dançando. Estou muito orgulhosa”, derrete-se a atriz.

No ano em que completa meio século de vida, Jarbas experimenta ser um iniciante novamente. O ator, com uma série de musicais no currículos, como “Charlie Chaplin, está adorando a oportunidade de se reinventar num projeto que tem a sua cara.

“Me sinto seguro nesse trabalho porque estou no meu universo, já que o programa é um grande espetáculo. É um novo horizonte que se abre para mim, mas ser apresentador nunca tinha passado pela minha cabeça. É muito bom descobrir mais uma coisa que eu sei fazer com quase 50 anos”, diz, referindo-se ao aniversário que será celebrado em 4 de agosto. As informações são do jornal Extra.

