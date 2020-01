Acontece Claudio Michaelsen assume a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Secretário Municipal foi recebido no Gabinete Oficial nesta segunda-feira, 6 de janeiro Foto: Kassandra Dorneles | Comunicação PMNP Foto: Kassandra Dorneles | Comunicação PMNP

O administrador de empresas, Claudio Ricardo Michaelsen, tomou posse como secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis nesta segunda-feira, 6 de janeiro, no Gabinete Oficial. Michaelsen presidiu a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) na gestão 2013/2016. O prefeito Municipal, Regis Luiz Hahn, recebeu o novo integrante do Poder Executivo.

A secretária Municipal de Administração, Débora Schwantes de Braga; o secretário adjunto da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Gilnei Mücke; o secretário adjunto da Fazenda; Gerson Gebhardt; a coordenadora de Políticas Públicas da Indústria e Comércio, Ana Carla Freitas da Silva; e o vereador Jorge Nestor Michaelsen acompanharam a posse do novo secretário.

