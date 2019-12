Porto Alegre Clínica geriátrica clandestina é interditada na Zona Norte de Porto Alegre

12 de dezembro de 2019

Casa abrigava 13 idosos, alguns deles com problemas psiquiátricos e deficiências físicas Foto: SMSEG/PMPA

Uma clínica geriátrica clandestina foi interditada cautelarmente na manhã desta quinta-feira (12) durante a Operação Conjunta Dignidade, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com as equipes de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre.

Localizada no bairro Mário Quintana, na Zona Norte da cidade, a casa abrigava 13 idosos, incluindo-se pessoas com doenças psiquiátricas e deficiências físicas. Alguns dos pacientes ficavam acamados, e a Polícia Civil não encontrou cadeiras de rodas ou qualquer outro equipamento capaz de auxiliá-los na mobilidade.

“A situação é grave, degradante. Estes idosos estavam abrigados aqui sem condições mínimas de alimentação ou de cuidados médicos”, explicou a delegada de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre, Cristiane Pires Ramos.

A proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante e responderá às acusações de abandono de incapaz e maus tratos. Segundo Cristiane, ela tem antecedentes de abusos contra idosos. Pelo menos cinco pacientes da casa eram curatelados pela proprietária – ou seja, tinham seus benefícios entregues diretamente a ela. “A proprietária também realizava empréstimos no nome de alguns destes idosos”, contou a delegada.

Agora, os agentes da Polícia Civil, em conjunto com os servidores da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), farão um levantamento para localizar as famílias de origem de cada um dos idosos resgatados. Segundo Cristiane, os próprios familiares podem responder pelo crime de abandono.

Além dos policiais civis, a Operação Dignidade envolveu agentes da Guarda Municipal, Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e das SMS (secretarias de Saúde), Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi deslocada para prestar socorro aos pacientes. A mobilização da prefeitura se deu por meio de uma ação do Gabinete de Gestão Integrada do Município.

