Localizado no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, o Clube dos Jangadeiros promove neste fim de semana o 24º Troféu Cayru de Vela de Oceano, tradicional regata que reúne praticantes de diversas categorias da modalidade náutica no Guaíba. Cerca de 150 atletas devem participar da competição, com início às 10h deste sábado e encerramento no final da tarde de domingo.