O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) decidiu, nesta terça-feira (24), afastar cinco desembargadores e um juiz do TRT-5 (Tribunal Regional do Trabalho da Bahia), investigados por um suposto esquema de venda de sentenças e favorecimento de réus em processos. Cinco dos seis magistrados foram alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 11, a Operação Injusta Causa.

