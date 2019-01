Uma emissora com a missão de “levar informação com qualidade, imparcialidade e correção, e pluralidade de opinião entre nossos colunistas”, nem de direita, nem esquerda. Assim o jornalista Douglas Tavolaro define o propósito da CNN Brasil, canal de notícias 24 horas que ele vai dirigir. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Deixe seu comentário: