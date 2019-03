Coleta Itinerante de Resíduos Eletrônicos retorna sábado

A Coleta Itinerante de Resíduos Eletrônicos retorna o serviço no próximo sábado (30), no estacionamento do Lindoia Shopping, das 9h às 15h. Podem ser descartados eletrônicos como CPUs, cabos, celulares, estabilizadores, teclados, rádios e eletrodomésticos sem utilidade. Porto Alegre tem 11 pontos fixos para o recebimento desses materiais não recolhidos pelas coletas Seletiva ou Domiciliar.

Deixe seu comentário: