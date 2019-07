As colinas produtoras de Prosecco, o vinho italiano mais consumido no mundo, receberam no domingo (7) o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco, informou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Enzo Moavero Milanesi. A decisão foi tomada em Baku, no Azerbaijão, por ocasião da 43ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco.

