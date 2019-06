Colisão entre dois carros deixa oito feridos em Alegrete

Na noite desta segunda-feira (17), um acidente envolvendo dois carros deixou oito pessoas feridas em um dos acessos de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, em um dos carros estavam três adultos e, no outro, um adulto e quatro crianças. Segundo a Brigada Militar (BM), neste último, o motorista ficou com os pés presos nos pedais.

Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento e para a Santa Casa de Alegrete, nenhum deles em estado grave.

