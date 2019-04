Com apenas 50 gols a menos, Messi pode quebrar o recorde de Pelé na próxima temporada

Muitos consideram Lionel Messi um alienígena, seja pelos números, seja pelas suas atuações fora do normal com a camisa do Barcelona. Passado o final de semana, com mais dois gols marcados pelo camisa 10, algo considerado comum pelos torcedores de plantão, o argentino chegou ainda mais perto de uma importante marca na carreira: a de ser o maior artilheiro por um mesmo clube em todo o mundo e também da história.

Com os dois tentos anotados contra o Espanyol no último final de semana na vitória do Barça, Messi chegou aos 593 gols em sua trajetória, “apenas” 50 gols a menos que o maior goleador de todos os tempos por uma mesma camisa: o rei Pelé, com 643 gols marcados pelo Santos.

Em novembro do ano passado, o Barcelona divulgou que o camisa 10 havia se tornado o maior artilheiro por um clube europeu, ultrapassando o então detentor do título, Gerd Müller, ídolo do Bayern de Munique nas décadas de 1960 e 1970. A meta, então, seria ultrapassar o maior artilheiro de todos os tempos, o brasileiro Pelé. E parece que Messi está tentando conquistar esse objetivo com bastante afinco.

O craque fez mais de 40 gols por temporada nos últimos dez anos. Em 2018-19, já foram anotados 31 gols no Campeonato Espanhol, oito na Liga dos Campeões e dois na Copa do Rei, ou seja, 41 tentos, lembrando que ainda faltam o restante do nacional e da competição continental. Dessa forma, ele estaria bem próximo de ultrapassar Pelé já na próxima temporada.

Salário das estrelas

Nesta segunda-feira (1° de abril), a renomada revista France Football lançou a 21ª edição do especial “Salário das Estrelas”, o qual revela os cinco maiores vencimentos de treinadores e jogadores do futebol europeu na temporada. Liderando a lista entre os atletas, aparecem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, enquanto Diego Simeone, José Mourinho e Thierry Henry figuram entre os primeiros nos técnicos.

Dono do maior vencimento entre os jogadores, Messi leva anualmente, contando o salário bruto, prêmios e publicidade, 130 milhões de euros (cerca de 560 milhões de reais). O astro argentino do Barcelona é seguido de perto pelo atacante da Juventus Cristiano Ronaldo, que embolsa anualmente 113 milhões de euros (aproximadamente 485 milhões de reais).

Na terceira posição da lista, figura Neymar. O brasileiro recebe 91,5 milhões de euros (em torno de 395 milhões de reais). As três estrelas do futebol mundial tiveram seus vencimentos estabilizados em relação à edição anterior da publicação especial da revista francesa.

Deixe seu comentário: