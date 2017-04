Com dois gols de Brenner, o Inter vence o Cruzeiro por 3 a 1 e abre vantagem nas quartas de final do GauchÃ£o

O Inter e o Cruzeiro-POA se enfrentaram nesta quinta-feira (06), no Beira-Rio, no jogo de ida das quartas de final do Gauchão. O Colorado venceu a partida por 3 a 1, com duas finalizações de Brenner, no mesmo dia em que o Beira-Rio completou 48 anos.

O Cruzeiro chegou a pressionar nos primeiros minutos, mas não conseguiu finalizar, e, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Colorado abriu o placar. Carlinhos cruzou da esquerda e Brenner cabeceou para o fundo das redes.

Aos 42 minutos, Uendel invadiu a área, chutou no ângulo e o goleiro espalmou pela linha de fundo. No último lance do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu a chance de empatar. A defesa do Inter afastou mal e Otávio chutou forte. A bola passou perto do gol colorado.

O segundo tempo começou com pressão do Colorado e com algumas chances para o Cruzeiro. Aos 31 minutos da segunda etapa, William fez uma grande jogada, tocou para Brenner que marcou o segundo gol do Inter. Logo depois, veio a oportunidade de o Cruzeiro diminuir a diferença. Após uma cobrança de falta, a zaga colorada falhou na bola aérea. John Lennon levantou a bola no primeiro pau e Dão desviou de cabeça no ângulo direito, marcando o único gol do Cruzeiro na partida.

Com quatro de acréscimo, aos 48 minutos, Valdívia cobrou uma falta no ângulo e ampliou o placar para o Inter. Fim de jogo. Com a vitória, o Colorado garante vantagem na decisão das quartas de final, no próximo domingo (09), às 16h, no Estádio Antônio Viera Ramos, em Gravataí. O Colorado pode perder por 1 a 0 que estará na semifinal do Gauchão.

A partida foi apitada por Daniel Bins, auxiliado por Elio Nepomuceno Andrade Júnior e Maurício Coelho Silva Penna.

Ficha técnica:

Internacional (3): Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos (Anselmo); Rodrigo Dourado, Edenilson, D’Alessandro e Uendel; Nico López (Valdívia) e Brenner (Roberson). Técnico: Antonio Carlos Zago.

Cruzeiro-POA (1): Deivity; John Lennon, Dão, Vladimir e Otávio (Wagner); Ben-Hur, Lucas Martin, Ronaldo (Matheus) e William Kozlowski; Alagoano e Lucão (Reinaldo). Técnico: Ben Hur Pereira.

Cartões amarelos: Ben-Hur, John Lennon (C); Víctor Cuesta, Brenner (I).

Pagantes: 12.396

Menores: 521

Não pagantes: 1.290

Total público: 14.197

Renda: R$ 486.932,50

