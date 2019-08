Com Neymar, Samir e Ivan, Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos. Jorge, Bruno Henrique e Vinicius Junior também foram convocados

A lista de jogadores da Seleção Brasileira para a próxima rodada de amistosos, contra Colômbia e Peru, no início do próximo mês, foi anunciada pelo técnico Tite nesta sexta-feira (16).

Com alguns problemas, como a suspensão de Gabriel Jesus e a lesão de Alisson, e diante do processo de renovação que se faz presente desde o fim da Copa do Mundo da Rússia, a relação divulgada por Tite tem algumas novidades. A começar pela posição de goleiro, em que Ivan, da Ponte Preta, e Weverton, do Palmeiras, foram convocados ao lado de Ederson, do Manchester City.

Ivan, de 22 anos, a propósito, é um dos três presentes na lista que jamais vestiram a camisa da Seleção principal. Além dele, receberam a primeira chance o atacante Bruno Henrique, de 28 anos, do Flamengo, e o zagueiro Samir, de 24 anos, da Udinese.

Uma das dúvidas que antecederam o anúncio era com relação à presença de Neymar, mas Tite confirmou a convocação do atacante do Paris Saint-Germain que está recentemente recuperado de uma lesão no pé direito e não entra em campo em uma partida oficial desde o dia 6 de junho, quando a Seleção venceu o Catar em amistoso em Brasília.

“Conversei com ele. Qual era o momento dele, como ele estava. Perguntei emocionalmente sobre toda a situação. E o terceiro aspecto era a ideia dele jogar antes, um tempo hábil para jogar, e um atleta do nível e da qualidade de Neymar, eu não vou prescindir como técnico”, explicou o treinador durante a coletiva.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 1° de setembro, nos Estados Unidos. No dia 6, às 22h30min (horário de Brasília), em Miami, a Seleção enfrenta a Colômbia. No dia 10, às 23h30min, em Los Angeles, o adversário será o Peru. Goleiros Ederson (Manchester City) Ivan (Ponte Preta) Weverton (Palmeiras) Defensores Alex Sandro (Juventus) Daniel Alves (São Paulo) Éder Militão (Real Madrid) Fagner (Corinthians) Jorge (Santos) Marquinhos (Paris Saint-Germain) Thiago Silva (Paris Saint-Germain) Samir (Udinese) Meio-campistas Alan (Napoli) Arthur (Barcelona) Casemiro (Real Madrid) Fabinho (Liverpool) Lucas Paquetá (Milan) Philippe Coutinho (Barcelona) Atacantes Bruno Henrique (Flamengo) David Neres (Ajax) Roberto Firmino (Liverpool) Neymar (Paris Saint-Germain) Richarlison (Everton) Vinicius Junior (Real Madrid)

