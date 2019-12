Economia Com o aumento do preço da carne, prévia da inflação em dezembro é a maior para o mês desde 2015

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O preço da carne disparou 17,71% em dezembro Foto: Reprodução de TV Carnes. Foto: Reprodução de TV. Foto: Reprodução de TV

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), que é uma prévia da inflação oficial do País, ficou em 1,05% em dezembro, apresentando forte aceleração em relação à taxa de 0,14% registrada em novembro, informou nesta sexta-feira (20) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse é o maior resultado mensal desde junho de 2018, quando o índice foi de 1,11%, e o mais alto verificado no mês de dezembro desde 2015, quando o IPCA-15 atingiu 1,18%, conforme o IBGE.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,91%, acima dos 2,67% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em dezembro de 2018, houve deflação de 0,16%.

Apesar da maior pressão dos preços neste final de ano, a inflação oficial brasileira deve fechar o ano abaixo da meta central do governo para 2019, de 4,25%.

Carne

Os preços das carnes dispararam 17,71% em dezembro, representando o maior impacto individual no índice do mês (0,48 ponto percentual), quase a metade do IPCA-15 de dezembro.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas o de artigos de residência apresentou deflação (-0,84%) em dezembro. A maior alta ocorreu no grupo alimentação e bebidas, que avançou 2,59%.

