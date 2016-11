Com time reserva, Grêmio é goleado pelo Santa Cruz por 5 a 1

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Grêmio se desestruturou na etapa complementar e acabou perdendo de goleada para o já rebaixado Santa Cruz. O placar final no Estádio do Arruda, no Recife, foi de 5 a 1.

Com o resultado, o Tricolor segue em oitavo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, a dois do sétimo colocado, Corinthians. O Santa Cruz vai a 31 e se afasta do lanterna América-MG.

O segundo tempo começou favorável para os pernambucanos, que chegaram ao gol aos 3 minutos, com Grafite. O Tricolor, jogando com um time reserva, empatou com Miller Bolaños, aos 7’.

Após tabela com Pedro Rocha, o equatoriano invadiu a área e chutou cruzado, sem chances de defesa do arqueiro Tiago Cardoso. Aos 15’, o Santa Cruz conseguiu voltar a frente no marcador com gol de Léo Moura.

Os donos da casa ampliaram em uma cobrança de falta feita por Roberto, aos 40’, e o Tricolor “desligou”. Dois minutos depois, Vitor cruzou para Grafite assinar o quarto. O quinto foi marcado por Artur, aos 44 minutos.

Escalação do Grêmio: Léo, Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Wallace Reis, Iago, Kaio, Guilherme Amorim, Negueba, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Henrique Almeida.

Escalação do Santa Cruz: Tiago Cardoso; Vítor, Néris, Danny Morais, Roberto; Derley, João Paulo, Léo Moura; Arthur, Keno, Grafite.

A arbitragem do jogo foi comandada por Ricardo Marques Ribeiro (MG), auxiliado por Pablo Almeida da Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

