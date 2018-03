Com um ritmo intenso de treinos, o Inter trabalhou em dois turnos no Parque Gigante

De olho na quarta fase da Copa do Brasil (contra o Vitória) e na volta à Série A do Campeonato Brasileiro (contra o Bahia), a partir da semana que vem, na tarde dessa terça-feira o grupo do Inter voltou a trabalhar no centro de treinamentos do Parque Gigante. O primeiro segmento da atividade priorizou o aspecto técnico-tático com bola, pela manhã, ao passo que a parte física dominou os preparativos da tarde.

A equipe, que volta a treinar às 16h desta quarta-feira, já tem confirmado um jogo-treino contra o Caxias, aproveitando que ambas as equipes ficaram de fora das semifinais do Gauchão, disputadas por Grêmio, Avenida, São José e Brasil de Pelotas. Dentre os focos colorados está a recuperação completa de titulares lesionados, tais como o goleiro Danilo Fernandes e os atacantes William Pottker e Leandro Damião.

Brenner

Também nessa quinta-feira, o site oficial do clube destacou o centroavante Brenner, oriundo das categorias de base e que tem o mesmo nome de um colega de posição que no ano passado trocou o Colorado pelo Botafogo. “A última edição da Copa São Paulo foi um divisor de águas para o jogador de 1,80m, imposição física e forte presença na área”, elogiou a matéria.

Natural de Porto Alegre e com 19 anos completados em janeiro, Brenner ganhou a camisa número 48 e nesta temporada passou a integrar o elenco principal do Saci, acumulando até agora quatro partidas. “Eu vim da ‘vila’, com 10 anos, para o Inter. Sou colorado, e tudo que tenho devo ao clube”, frisou o atacante. “Foi ele quem deu o meu primeiro salário e reformou a minha casa quando eu era pequeno. Sou muito agradecido e vou retribuir tudo dentro de campo. Quero dar o meu melhor”, prometeu.

