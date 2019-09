Com uma pistola na cintura, Eduardo posa ao lado do pai no hospital

O deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou no seu Instagram nesta segunda-feira (09) uma imagem da visita feita ao pai, o presidente Jair Bolsonaro, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o chefe do Executivo federal se recupera de uma cirurgia na região do abdômen.

Na imagem postada em seu perfil oficial na rede social, o deputado aparece ao lado da cama com uma pistola Glock de cor preta na cintura. “Tudo bem com Jair Bolsonaro. Mais uma vez, agradecemos à equipe médica que realizou a cirurgia e a todos que oraram, rezaram ou de alguma maneira enviaram energias positivas. Deu certo”, escreveu ele.

Eduardo tem direito à posse e ao porte de armas. Em comunicados públicos, o deputado já afirmou ser colecionador de armas e adepto da prática de tiro esportivo.

Um dia após passar por uma nova cirurgia na região do abdômen, o presidente da República já se levantou e realizou duas caminhadas. Ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se recupera de um procedimento realizado no domingo.

Bolsonaro está em uma ala reservada do hospital. Nesta segunda, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro fizeram companhia ao presidente. O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse que Bolsonaro tem uma “evolução muito positiva” em sua recuperação.

O presidente deve continuar a receber uma dieta líquida. Segundo Antonio Antonietto, diretor-geral do hospital, Bolsonaro comeu, na manhã de segunda, “pelo menos três potes de gelatina”, além de ter tomado chá e caldo ralo.

