O combate a um incêndio florestal nas montanhas no Sudoeste da China deixou pelo menos 30 bombeiros mortos e quatro desaparecidos, segundo informou a mídia estatal na segunda-feira (1º). O fogo começou no último sábado (30) no condado de Muli, na província de Sichuan, a uma altitude de mais de 4.000 metros. A região é de difícil acesso e comunicação.