Combos especiais, descontos e capuccino grátis: atrações do Z Café Takeway Andradas e SZ Working Escritórios Compartilhados e Eventos na Praça

Vizinho da Feira do Livro, o Z Café Takeway Andradas funcionará em horário estendido durante o período do evento e preparou uma programação gastronômica singular à ocasião. Os visitantes da Praça da Alfândega que apresentarem sacola da Feira com ao menos 1 livro comprado, ganharão 10% de desconto em qualquer produto da cafeteria. Além disso, quem fizer check-in no local e marcar o @szworking e @zcafeoficial na publicação, em até uma hora após a postagem, ganhará um mini capuccino.

Z Café Takeway Andradas, que funciona na entrada do SZ Working Escritórios Compartilhados e Eventos (Rua dos Andradas, 860), também presenteará escritores credenciados à Feira com um voucher de R$ 30,00 para consumo de qualquer produto nos jantares. Para o público, foram elaborados 9 combos especiais que só estarão disponíveis durante os dias de Feira do Livro. De lanches a refeições completas, os combos vão de R$ 25,00 a R$ 30,00 (confira os pratos disponíveis abaixo).

Na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, SZ Working e o Z Café Takeway Andradas adotaram a Sala de Imprensa oficial do evento, que está localizada no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul e disponibilizarão cafés aos jornalistas credenciados que passarem pela sala. Por conta do apoio à feira, o SZ Working disponibiliza seus ambientes de eventos para atividades da Feira. São salas de reuniões, Auditório, Glass Lounge e Rooftop que serão concedidos gratuitamente para sessão de autógrafos, saraus, oficinas, entrevistas ou palestras que necessitem de espaço.

Combos especiais Z Café Takeway Andradas:

-Fatia de Torta de Frango + Suco Natural (abacaxi, abacaxi com manga ou morango)

-Baguete integral de Peito de Peru + Chá Gelado (Hibisco com canela ou Verde com gengibre) + Mini Brownie

-Baguete de pasta de Manjericão + Chá Gelado (Hibisco com Canela ou Verde com Gengibre) + Mini Brownie

-Baguete 7 grãos com recheio de Frango + Chá Gelado + Mini Brownie

-Salada com lascas de Frango + Chá Gelado

-Salada Vegetariana + Suco Natural (Abacaxi, abacaxi com manga ou morango)

-Lasanha de espinafre + Chá Gelado Pizza (Calabresa, Margherita ou Abobrinha com Gorgonzola) + Suco Natural (Abacaxi, abacaxi com manga ou morango)

-Quiche de Cogumelos sem glúten e sem lactose + Chá Gelado

Horários especiais de funcionamento Z Café Takeaway Andradas / SZ Working/ De segunda à sexta das 7h30 às 21h00 /Aos sábados das 8h30 às 20h30/ Domingos 12h30 às 20h30. Endereço: Rua dos Andradas, 860.